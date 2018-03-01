Легендарного создателя Marvel Comics Стэна Ли ограбили на колоссальную сумму

95-летний американский режиссер Стэн Ли, который является создателем известных супергеройских фильмов компании Marvel Comics, стал жертвой грабителей. Во время его госпитализации с пневмонией, с банковского счета Ли исчезло 1,4 миллиона долларов.

Об этом пишут в The Sun.

Это уже третье ограбление легендарной фигуры в кинематографе за последние полгода. Впервые с его счета исчезло 350 тысяч долларов в декабре 2017, в январе этого года неизвестному удалось подделать чек на его имя, лишив сценариста 850 тысяч долларов. А на этот раз злоумышленники ограбили Стэна Ли на 1,4 миллиона долларов.

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Ли уже связался с полицией Лос-Анджелеса, которая начала расследование, и отметил, что не имеет никаких предположений, кто мог бы его ограбить, поскольку доступа к его счету ни у кого нет.



Стэн Ли с комиксами

Сама же ситуация случилась в те дни, когда 95-летний писатель комиксов Marvel был госпитализирован в больницу Cedars-Sinai с жалобами относительно проблем с сердцем и дыхательными путями.

Впоследствии Стэн Ли опубликовал онлайн-видео, в котором поделился, что весь последний месяц провел, борясь с пневмонией. Он выразил благодарность всем фанатам, которые беспокоились о его здоровье.