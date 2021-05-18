В рамках проекта "Делаем украинское", который подготовила компания Метинвест к своему 15-летию, художественный руководитель Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи рассказал о том, как в Киев приезжали легендарные французские актеры.

"Отправили тогда факсу, еще имейлов не было, приглашения нескольким звездам. И тут, вдруг, получаем: "Я очень заинтересован приехать, Пьер Ришар". Когда он приехал, в кинотеатре "Украина" демонстрировали фильм с его участием. Народ стоял до пассажа, до Крещатика. Люди приходили и приходили. Он прошелся по Андреевскому спуску, люди надарили ему много всего, и он мешок каких-то подарков принес", – рассказал Халпахчи.

Также он поделился историей о другом известном французском актере, который посетил кинофестиваль, – Жераре Депардье, уровень мастерства которого поразил киевскую публику.

"И вот, когда Депардье был ведущим на сцене, в зале иногда немного удивлялись, почему он выбегает все время за кулисы. А за кулисами ему наливали виски. Но это тоже уровень мастерства: сколько бы ни выпил, а на сцене все происходит очень хорошо", – сказал Халпахчи.

В этом году Киевский международный кинофестиваль "Молодость" празднует свое 50-летие.

Весь выпуск "Делаем украинское", посвященный Киевскому международному кинофестивалю "Молодость" можно посмотреть на странице проекта.

В рамках проекта Метинвеста "Делаем украинское" будут показаны истории других украинцев, которые создают что-то особенное для страны, делая ее известной во всем мире.