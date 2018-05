Легендарные Backstreet Boys вернулись на сцену после 5 лет перерыва: новый клип

Знаменитая бойз-бенд группа Backstreet Boys из США вернулась в музыкальную индустрию с новой песней и видеоклипом на нее – "don'T Go Breaking My Heart". Музыкантов не было на сцене целых 5 лет.

Новый видеоклип музыкальная группа опубликовала на своем YouTube-канале 16 мая, который вызвал большой восторг у фанатов. Некоторые поклонники даже заметили в треке Backstreet Boys сходство с песнями Джастина Тимберлейка как по звучанию, так и по манере исполнения.

Но приятные новости для поклонников любимцев 1990-тех не завершаются – в честь 25-летия группы коллектив отправится в большой концертный тур Backstreet Boys: Larger Than Life, который начнется в июле и продлится до ноября. Всего у музыкантов запланировано 21 выступление.

Backstreet Boys – don'T Go Breaking My Heart": смотреть видео онлайн

Стоит добавить, что известная поп-группа Backstreet Boys существовала с 1993 по 2014 год, после чего они взяли длительную паузу в шоу-бизнесе. Группа состоит из пяти человек: Ник Картер, Эй Джей Маклин, Брайан Литтрелл, Хауи Дороу и Кевин Ричардсон.

Группа Backstreet Boys в прошлом

За время существования группы музыканты выпустили несколько музыкальных альбомов и несколько десятков хитов, среди которых самыми популярными стали "I Want It That Way", "As Long as You Love Me" и "Larger Than Life". Группа была отмечена несколькими наградами Грэмми, а в 2001 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная подростковая группа всех времен.