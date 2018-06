Легендарные Gorillaz и Massive Attack станут хедлайнерами UPark Festival в Киеве

Большое количество самых известных поп - и рок-исполнителей в Украине означает только одно: UPark Festival возвращается! Молодой украинский фестиваль в 2016-м собрал рекордное количество меломанов на НСК "Олимпийский". В этом году ожидается не меньший аншлаг уже на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

25 и 26 июля организаторы готовят для украинских слушателей новейшие светло-визуальные технологии и потрясающую инсталляцию на сцене фестиваля, которая станет первой такого уровня для Украины.

И все вышеупомянутое лишь приложение к изюминкам фестиваля. Главными хедлайнерами на UPark Festival станут легендарные Gorillaz и Massive Attack. А в дополнение жажду меломанов будут утолять настоящие находки в мире музыки – группа Kaleo, Tove Lo и многие другие.

Gorillaz

Обладатели двух статуэток Grammy и самая лучшая группа Британии по версии Brit Awards 2018 выступят с единственным лайвом на фестивале UPark Festival 25 июля.

Лето для Gorillaz началось с представления новых песен, которые войдут в альбом The Now Now. Его выход запланирован на 29 июня. А это означает, что кроме громких Clint Eastwood, Feel Good Inc. и Stylo, Украина первой услышит абсолютно новый материал группы.

Для того, чтобы показать себя во всей красе Киеву, к 13-ти участникам Gorillaz присоединится еще 28 дополнительных музыкантов. Играть группа планирует около двух часов, а их треклист соединит полдесятка новых треков и, без преувеличения, все хиты из дискографии команды.

Шоу Gorillaz, по версии американского издания Wired, входит в топ самых высокотехнологичных концертов современности. Для того, чтобы объединить виртуальных героев и реальных музыкантов, группа везет в Киев тонны дополнительного сценического света.

Кроме сотен технических работников UPark, Дэймон Албарн везет с собой команду из 33-х человек. Именно они будут контролировать от и до шоу группы в Украине. Для того, чтобы разместить всю звездную команду на стадионе "Динамо" придется соорудить 21 гримерку.

Ну, а кроме прочего, одно из главных требований бытового райдера (внимание!) – стол для настольного тенниса. Именно за ним перед выходом на сцену группа собирается в полном составе и настраивается на рабочий лад.

Примечательно, что, несмотря на сотню литров всевозможного алкоголя в гримерках, всей команде Gorillaz строго запрещено пить до выхода на сцену. Кроме пива, в условиях райдера значится обязательная бутылка мескаля. Его группа предпочитает пить исключительно с солью, привезенной из британского городка Малдон.

В перечне экзотических требований Gorillaz: банановый хлеб, бисквитные тортики "Виктория" и лимонные пирожные. Понятное дело, все это должно подаваться под обеденное чаепитие группы, которая чтит Британию и ее традиции, независимо от того, где дает концерт.

Massive Attack

Впервые в Киеве именно на UPark Festival выступит один из самых влиятельных коллективов мировой электронной сцены Massive Attack.

Культовые британцы из тех музыкантов, которым давно не нужно никому ничего доказывать. Их музыка – уникальная смесь джаза, хип-хопа, рока, рэгги и соула. Благодаря своему творчеству они завоевали сердца миллионов и дали жизнь десяткам последователей.

В дискографии Massive Attack пять студийных альбомов, несколько EP, альбом ремиксов и сборник хитов. Участники группы часто сотрудничают с другими популярными музыкантами как соавторы, продюсеры и авторы ремиксов отдельных композиций.

За спинами Massive Attack совместные треки с Tricky (Blue Lines), Мадонной (I Want You), Дэвидом Боуи (Natureboy), Шинейд о'Коннор (100th Window), Вјогк (New World), Young Fathers (Take It There) и многими другими знаковыми артистами. Есть среди совместных музыкальных работ Massive Attack и треки 100th Window и Heligoland с Дэймоном Албраном, еще одним участником UPark Festival, фронтменом группы Gorillaz.

И хотя, возможно, сейчас Massive Attack выпускают новые альбомы не так часто, как хотелось бы их поклонникам, каждый релиз группы – новый музыкальный шедевр.

26 июля вечные двигатели Massive Attack 3D и Daddy G привезут в Киев свое знаменитое шоу. Тонны сложного оборудования, уникальные визуальные эффекты, лучшие музыканты.

Kaleo

Один из самых заметных квартетов последних лет. Если название группы вам ничего не говорит, то вот вам стопроцентная наживка: Way Down We Go – так звучит фраза, что моментально открывает сердца меломанов всего мира. Кстати, эта композиция была записана вживую в жерле вулкана. Это так называемая "фишка" группы. Видео к своим композициям группа записывает лайв в различных специфических уголках мира: на леднике, в заброшенной церкви Исландии, в вулкане...

Музыкальные хиты Kaleo можно услышать в эфире лучших радиостанций Европы и США, а также в знаменитых телесериалах: "Форс-мажоры", "Оранжевый – хит сезона", "Анатомия страсти", "Винил", "Дневники вампира" и другие.

Kaleo попали в список "музыкантов, за которыми обязательно нужно следить" по версии журнала Rolling Stone и собрали более 114 миллионов просмотров видео на Youtube!

Музыка Kaleo уже прозвучала на лучших музыкальных фестивалях Европы, США и Исландии. Пришло время Киева!

Tove Lo

Одна из главных молодых звезд Швеции, чье фото встречает гостей в международном аэропорту Стокгольма, наравне с портретами АВВА, Avicii и другими выдающимися музыкантами. За спиной Tove Lo три студийные альбомы, совместные туры с Кэтти Перри, Тейлор Свифт и Maroon 5, саундтрек к фильму "Голодные игры", а также совместный трек с Сoldplay – Fun.

YUKO

Без преувеличений – проект-открытие в 2017 году.

Сочетая украинские традиции и современный синти, они играют то, что принято называть фолктроніці. На счету проекта: EP Shchebetuha (2017) и полноформатный альбом Ditch (2017), релиз которого состоялся на лейбле Masterskaya. Живые выступления YUKO – танцевальный экскурс в украинские традиции.

Bonobo

Знаменитый продюсер, диджей и музыкант, который проживает в Лос-Анджелесе. Основоположник музыкального жанра даунтемпо. За свою музыкальную карьеру Bonobo выдал шесть студийных альбомов, последний из которых Migration (релиз 13 января 2017 года) был номинирован на премию Grammy сразу в двух номинациях – "Лучшая танцевальная запись" и "Лучший танцевальный альбом". В Киеве музыкант выступит вместе с вокалистом, клавишником, гитаристом, саксофонистом, перкуссионистом и струнной секцией.

Young Fathers

Самая обговариваемая хип-хоп группа Англии. Обладатели престижной британской музыкальной премии Mercury Prize за свой дебютный альбом Dead. Второй диск группы был высоко оценен критиками: The Guardian и The Independent поставили ему пять звезд из пяти.

Onuka

Одним из украинских представителей фестиваля станет Onuka. Украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году. Первый сингл группы – песню Look – представили в октябре 2013 года. В мае 2014 года был выпущен мини-альбом Look, в начале 2016-го – Vidlik, тематика которого связана с Чернобыльской катастрофой и ее влиянием. Второй мини-альбом стал первым релизом нового одноименного лейбла, основанного в январе 2016 года.

Того же года музыка Onuka, после выступления на домашнем Евровидении в качестве гостя, поразила иностранных меломанов уникальным сочетанием современного микса народной музыки.

Onuka в первой половине 2018-го презентовала альбом Mozaїka и городской арт-проект в его поддержку.

Все это и многое другое 25 и 26 июля на стадионе "Динамо" имени. Лобановского.

