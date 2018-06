Легендарные Placebo выступят на Atlas Weekend 2018

Культовая британская группа Placebo станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend 2018, который состоится в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля.

В 2016 году группа отметила 20-летие на топе альтернативного рока масштабным турне "20 Years Of Placebo". В их арсенале – миллионы проданных альбомов, номинации и победы в знаковых премиях, а также сотрудничество с музыкальными легендами, среди которых Дэвид Боуи, Роберт Смит и Майкл Стайп. Но самое ценное – любовь миллионов поклонников со всех уголков планеты.

Брайан Молко и Стефан Ольсдаль возвращаются в Киев и с нетерпением ждут встречи с украинской публикой.



IV фестиваль Atlas Weekend состоится в Киеве на ВДНХ с 3 по 8 июля. За 6 дней на 7-ми сценах фестиваля выступят более 200 украинских и зарубежных артистов. Среди уже заявленных участников: The Chemical Brothers, Martin Garrix, LP, Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Kadebostany, Бумбокс, Pianoбой, 5`nizza, DakhaBrakha и многие другие.



Авторитетное британское музыкальное онлайн-издание Gigwise уже внесло Atlas Weekend в список лучших фестивалей мира 2018 года – наравне с Sziget, Burning Man, Primavera Sound, Sonar и другими фестивальными монстрами планеты.



