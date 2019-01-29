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      Легендарные украинские хоккеисты проведут мастер-класс с детьми в Киеве

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      Легендарные украинские хоккеисты проведут мастер-класс с детьми в Киеве

      В субботу, 2 февраля, в 12:00 на открытом катке на ВДНХ легенды украинского хоккея проведут для воспитанников детских хоккейных школ открытую тренировку.

      Открытый каток на ВДНХ станет площадкой для мастер-класса от Сергея Варламова, Александра Победоносцева и Константина Касянчука – легендарных украинских игроков, участников множества чемпионатов мира в составе национальной команды. Также в тренировке примет участие опытный тренер Игорь Архипенко.

      Читайте также: В Канаде хоккеисты вышли на лед в вышиванках с трезубцем, а лед забросали колбасой: фото и видео

      Юные хоккеисты смогут не только улучшить навыки катания на коньках, владеть клюшкой и шайбой, но и узнают секреты мастерства профессионалов своего дела. Также всех участников мастер-класса ждет фото- и автографсессии. Зарегистрироваться на мероприятие следует по ссылке.

      Теги: Спорт Новости Киева Хоккей
      Источник: 24 Канал
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