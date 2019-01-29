Легендарные украинские хоккеисты проведут мастер-класс с детьми в Киеве

В субботу, 2 февраля, в 12:00 на открытом катке на ВДНХ легенды украинского хоккея проведут для воспитанников детских хоккейных школ открытую тренировку.

Открытый каток на ВДНХ станет площадкой для мастер-класса от Сергея Варламова, Александра Победоносцева и Константина Касянчука – легендарных украинских игроков, участников множества чемпионатов мира в составе национальной команды. Также в тренировке примет участие опытный тренер Игорь Архипенко.

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Юные хоккеисты смогут не только улучшить навыки катания на коньках, владеть клюшкой и шайбой, но и узнают секреты мастерства профессионалов своего дела. Также всех участников мастер-класса ждет фото- и автографсессии. Зарегистрироваться на мероприятие следует по ссылке.