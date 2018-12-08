Легендарный биатлонист неожиданно сменил профессию: фото

Легендарный норвежский экс-биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален работает экспертом на норвежском телевидении TV2 во время биатлонного сезона 2018/19.

Бьорндален уже дебютировал в роли эксперта в Шушене во время открытия лыжного сезона, а пока легендарный биатлонист работает экспертом во время Кубка мира в Поклюке.

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Я очень благодарен, что мне предложили работать на TV2. Я настолько люблю биатлон, что, как мне кажется, могу вносить свой вклад в спорт еще несколько лет,

– сказал Бьорндален.

Отметим, что Уле-Эйнар Бьорндален выиграл за свою карьеру 13 олимпийских медалей, среди которых 8 золотых. Также он 20-кратный чемпион мира и имеет 95 побед на этапах Кубка мира по биатлону.

Напомним, первый этап Кубка мира 2018/19 происходит в Поклюке со 2-го по 9 декабря.

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