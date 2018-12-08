13:50
8 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новая легенда от российских СМИ. Патриотизм в стакане
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 декабря
      Вести.UA. Шаловливые ручки депутатов. Самка Богомолец
      Вєсті.UA
      21:47, 7 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Легендарный биатлонист неожиданно сменил профессию: фото

      12 Читати новину українською
      Уле-Эйнар Бьорндален сменил профессию
      Уле-Эйнар Бьорндален сменил профессию

      Легендарный норвежский экс-биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален работает экспертом на норвежском телевидении TV2 во время биатлонного сезона 2018/19.

      Бьорндален уже дебютировал в роли эксперта в Шушене во время открытия лыжного сезона, а пока легендарный биатлонист работает экспертом во время Кубка мира в Поклюке.

      Читайте также: Кто такая Юлия Джима: биография звезды украинского биатлона

      Я очень благодарен, что мне предложили работать на TV2. Я настолько люблю биатлон, что, как мне кажется, могу вносить свой вклад в спорт еще несколько лет,
      – сказал Бьорндален.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Normal day with Tv2 .

      Публикация от Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      First working day with Tv2 Natrudstilen Norway .#tv2sporten

      Публикация от Ole Einar Bjørndalen (@oleeinarbjorndalen)

      Отметим, что Уле-Эйнар Бьорндален выиграл за свою карьеру 13 олимпийских медалей, среди которых 8 золотых. Также он 20-кратный чемпион мира и имеет 95 побед на этапах Кубка мира по биатлону.

      Напомним, первый этап Кубка мира 2018/19 происходит в Поклюке со 2-го по 9 декабря.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      сегодня , 13:17 Новая пенсия украинцев: зачем, как и когда начнем накапливать
      Яніна Ткачук 10382
      Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка
      сегодня , 13:05 Ломаченко не интересует Педраса, а лишь его чемпионский пояс: анонс боксерского поединка
      78
      Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      сегодня , 13:00 Топ мифов о пользе моратория на землю, которыми вас кормят депутаты и чиновники
      Сергій Фурса 49
      Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      сегодня , 12:01 Європейські інвестиції як маркер відродження Донбасу
      Максим Єфімов 101
      Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      сегодня , 08:40 Рейтинг профессий в "ЛНР": кем лучше работать в псевдореспублике
      Ольга Черненко 1598
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Итальянский велогонщик Нибали выиграл впервые за последние 17 месяцев
       19 февраля 2012 , 12:27
      Серена Уильямс и Виктория Азаренко встретятся в финале
       4 января 2014 , 09:43
      УЕФА и ФИФА рассмотрят вопрос санкций в отношении России
       17 марта 2014 , 19:34
      "Энергию" подозревают в "сливе" матча "Оболони". ВИДЕО
       22 ноября 2014 , 14:15
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук