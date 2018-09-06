Легендарный чемпион мира по боксу Геннадий Головкин прибудет в Киев

Легендарный боксер из Казахстана, чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO и американского журнала The RING в среднем весе (до 76,2 кг) Геннадий Головкин подтвердил свое участие в 56-м конгрессе Всемирного боксерского совета, который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве.

В столицу Украины Геннадий прилетит вместе со своим менеджером Томом Лофлером, который много лет руководил американским офисом промоутерской компании братьев Кличко К2.

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Напомним, Головкин сотрудничал с компанией К2 и даже провел один из своих боев в Украине. Это произошло 12 мая 2012 года, когда Геннадий в броварском "Терминале" победил техническим нокаутом японца Макото Фучигами.



Виталий Кличко и Геннадий Головкин

Ранее свое участие в киевском Конгрессе WBC подтвердили легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Эрик Моралес. А также потенциальный соперник нашего Александра Усика британец Тони Белью, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу.

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Напомним, в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

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