Легендарный футболист "Динамо" может возглавить клуб Второй лиги

Руководство "Нивы" Тернополь рассматривает возможность приглашения Олега Гусева или Юрия Вирта на пост главного тренера клуба.

Кроме экс-тренера "Вереса" и "Руха" Юрия Вирта, а также тренера молодежной команды "Динамо" Олега Гусева, руководство "Нивы" может пригласить в команду Вадима Евтушенко или Вадима Лазоренко, сообщает портал Sports.te.ua.

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По информации издания, директор "Нивы" Дмитрий Андриешин уже побывал в Александрии, где "Динамо" играло с местной командой, и провел переговоры с Гусевым.

Отметим, что "Нива" занимает 7 место в турнирной таблице группы А Второй лиги. Ниже только "Полесье", "Чайка" и "Буковина".

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