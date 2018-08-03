Легендарный гонщик Формулы-1 перенес операцию на легких и находится в критическом состоянии

Трехкратный чемпион мира Формулы-1 и неисполнительный директор команды Mercedes Ники Лауда перенес операцию по трансплантации легких.

В 1976 году Лауда попал в тяжелую аварию, от которой до сих пор не оправился. Ему пересадили легкое в больнице Австрии.

Читайте также: Хэмилтон уверенно победил на Гран-при Венгрии и увеличил отрыв от Феттеля на 24 очка

"Из-за тяжелого состояния Ники Лауда пришлось провести операцию по пересадке легких в больнице Вены. Операция прошла успешно", – сообщается на сайте Лауды.



Отмечается, что в настоящее время 69-летний Лауда находится в критическом состоянии, поскольку подобные операции не рекомендуется проводить людям старше 65 лет.



В 1976 году гонщик получил сильные ожоги и едва не погиб. Тогда он получил сильное отравление от вдыхания ядовитых газов при возгорании автомобиля, что стало причиной патологии легких. Ранее ему дважды пересаживали почки.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24