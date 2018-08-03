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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Легендарный гонщик Формулы-1 перенес операцию на легких и находится в критическом состоянии

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Ники Лауда перенес операцию на легких
Ники Лауда перенес операцию на легких

Трехкратный чемпион мира Формулы-1 и неисполнительный директор команды Mercedes Ники Лауда перенес операцию по трансплантации легких.

В 1976 году Лауда попал в тяжелую аварию, от которой до сих пор не оправился. Ему пересадили легкое в больнице Австрии.

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"Из-за тяжелого состояния Ники Лауда пришлось провести операцию по пересадке легких в больнице Вены. Операция прошла успешно", – сообщается на сайте Лауды.

Отмечается, что в настоящее время 69-летний Лауда находится в критическом состоянии, поскольку подобные операции не рекомендуется проводить людям старше 65 лет.

В 1976 году гонщик получил сильные ожоги и едва не погиб. Тогда он получил сильное отравление от вдыхания ядовитых газов при возгорании автомобиля, что стало причиной патологии легких. Ранее ему дважды пересаживали почки.

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Теги: Новости спорта Формула-1
Источник: 24 Канал
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