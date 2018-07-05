18:39
5 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 12°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    25°C 18°C
  • воскресенье
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей
Вєсті Кремля
22:37, 4 июля
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, 4 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, 4 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Легендарный игрок киевского "Динамо" может перейти в любительский клуб

93 Читати новину українською
Олег Гусев
Олег Гусев / ФК "Динамо"

Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Гусев провел встречу в составе любительского клуба "Диназ" из Вышгорода.

Ветеран появился в стартовом составе "Диназа" в товарищеском поединке с дублем "Шахтера" U-21. Встреча закончилась в пользу соперника коллектива Гусева – 4:5, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Главный тренер "Зари" пройдет стажировку в "Реале"

Главный тренер футбольного клуба "Диназ" Владимир Бондаренко сообщил, что клуб пока решает вопрос с подписанием легенды киевского Динамо Олега Гусева.

"Олег Анатольевич – человек футбольный и всегда им "горит". Пока этот вопрос в стадии решения. Все будет зависеть от его самочувствия, от его планов и задач, которые он поставит перед собой. Надеюсь, что он будет у нас в команде, но в каком амплуа – пока не будем говорить", – сказал он.

Летом 2017-го Гусев вернулся в состав "Динамо", проведя в общей сложности в УПЛ 5 встреч. "Диназ" выступает в Высшей лиге Киевской области и прошлый чемпионат закончил на 2-й строчке.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
сегодня, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
42
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук