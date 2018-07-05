Легендарный игрок киевского "Динамо" может перейти в любительский клуб

Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Гусев провел встречу в составе любительского клуба "Диназ" из Вышгорода.

Ветеран появился в стартовом составе "Диназа" в товарищеском поединке с дублем "Шахтера" U-21. Встреча закончилась в пользу соперника коллектива Гусева – 4:5, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Главный тренер "Зари" пройдет стажировку в "Реале"

Главный тренер футбольного клуба "Диназ" Владимир Бондаренко сообщил, что клуб пока решает вопрос с подписанием легенды киевского Динамо Олега Гусева.

"Олег Анатольевич – человек футбольный и всегда им "горит". Пока этот вопрос в стадии решения. Все будет зависеть от его самочувствия, от его планов и задач, которые он поставит перед собой. Надеюсь, что он будет у нас в команде, но в каком амплуа – пока не будем говорить", – сказал он.

Летом 2017-го Гусев вернулся в состав "Динамо", проведя в общей сложности в УПЛ 5 встреч. "Диназ" выступает в Высшей лиге Киевской области и прошлый чемпионат закончил на 2-й строчке.