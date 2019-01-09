Легендарный испанский гонщик может принять участие в Дакаре-2020

Известный испанский гонщик Фернандо Алонсо может выступить на Дакаре-2020 года. Катарский пилот Нассер Аль-Аттия поделился информацией о том, что бывший пилот McLaren проведет с ним тесты внедорожников после ралли Катара, которое будет проходить с 17 по 22 апреля.

Аль-Аттия заявил, что Алонсо должен попробовать своей силы в ралли.

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"Алонсо пожелал мне удачи в этом соревновании. У нас хорошие отношения, и я знаю, что он хочет попробовать машину. Он приедет в Катар, и после ралли Катара мы проведем тесты. Фернандо – отличный гонщик, который сделал отличную карьеру в Формуле. Думаю, что он должен попробовать себя в ралли. Это было бы очень здорово для автоспорта", – цитирует Аль-Аттию Marca.

Также испанец примет участие в последних этапах WEC сезона 2018/19. Кроме того, гонщик рассматривает возможность участия в 24 часах Дайтоны.

Фернандо Алонсо провел в Формуле 117 сезонов. За этот период испанский гонщик выступал за такие команды, как Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. В 2005 и 2006 годах Алонсо становился чемпионом мира.

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