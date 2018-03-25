Легендарный экс-боксер перенес инфаркт

Известный 48-летний боксер Константин Цзю рассказал, что перенес инфаркт, после чего ему провели операцию на сердце из-за повышенного уровня холестерина.

Об этом рассказал сам боксер, передает Cosmopolitan.

"Я делал подтягивания, после 15-20 раз я почувствовал непонятные ощущения, а утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина", – рассказал Костя Цзю.

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По словам экс-боксера, после этого случая он пошел на обследование к кардиологу. В результате ему сделали операцию по укреплению стенок артерии. После этого его состояние здоровья нормализовалось.

Кто такой Константин "Костя" Цзю? Он – известный боксер, трехкратный чемпион СССР (1989-1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Завершил профессиональную боксерскую карьеру в 2005 году после боя с британцем Рикки Хаттоном в Великобритании. В 1993 году сменил российское гражданство на паспорт гражданина Австралии.