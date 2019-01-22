Легендарный экс-капитан "Шахтера" стал тренером "Зари"

В тренерском составе луганской "Зари" произошли изменения. Экс-капитан "Шахтера" Сергей Попов будет работать в луганской команде.

Как сообщает официальный сайт клуба, коллектив пополнил Сергей Попов, который отныне будет помощником главного тренера команды Юрия Вернидуба.

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Старшим тренером, как и раньше, остается Александр Грицай. А вот Григорий Ярмаш теперь будет возглавлять направление по физподготовке команды в связи с уходом с этой должности Игоря Касьяненко.

Напомним, что Сергей Попов, будучи игроком, сыграл более 200 матчей в качестве защитника донецкого "Шахтера" и более 50 в составе сборной Украины. Пересекала футбольная судьба Сергея Попова с Юрием Вернидубом во время игры за питерский "Зенит".

После окончания карьеры Попов работал в сборных Украины различных возрастов, а также возглавлял юношеские и молодежные команды "Металлиста" и "Шахтера".

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