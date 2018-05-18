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Легендарный Элтон Джон даст благотворительный концерт в Киеве: детали

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Легендарный Элтон Джон даст благотворительный концерт в Киеве: детали

71-летний Элтон Джон за время своей музыкальной карьеры стал настоящей легендой в мире. Человек давал сотни концертов в самых отдаленных странах. Теперь вокалист решил выступить в Киеве во время благотворительного фестиваля.

Известно, что выступление пройдет на арт-заводе "Платформа". Артист выступит в рамках фестиваля "Кураж Базар".

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Элтон Джон споет на киевской сцене легендарные песни из своего немалого доработка. Кроме этого, он станет мотиватором в важной акции, направленной на борьбу со СПИДом. Британский певец пообщается с украинцами и узнает о благотворительных организациях в Украине.

Сэр Элтон станет нашим звездным гостем: пройдется по барахолке, выберет очки, пообедает на фуд-корте и узнает, как в Киеве создаются благотворительные проекты,
– радостно сообщили организаторы "Кураж Базара".

Долгожданное событие состоится в понедельник, 28 мая. Стоимость входного билета составит всего лишь 100 гривен. Все вырученные средства пойдут на реализацию проекта по созданию информационно образовательного центра для молодежи в Киеве.

Кроме выступления Элтона Джона, организаторы фестиваля запланировали проведение фотовыставки, арт-проекта, лектории и интерактивную программу, которая будет включать квесты и преодоление лабиринтов. Также все желающие смогут пройти бесплатное тестирование на СПИД.

 

Теги: LifeStyle Музыка благотворительность Элтон Джон
Источник: 24 Канал
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