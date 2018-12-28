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      Легендарный Мэнни Пакьяо провалил допинг-пробу

      71 Читати новину українською
      Мэнни Пакьяо попался на допинге
      Мэнни Пакьяо попался на допинге / twitter.com/mannypacquiao

      40-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) проводит последние недели интенсивной подготовки к непростому поединку с американцем Эдриеном Бронером (33-3-1, 24 КО).

      Сейчас ветеран тренируется в зале Фредди Роуча в Калифорнии. Однако Пакьяо провалил один из допинг-проб, о чем сам спортсмен сообщил в своем Twitter.

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      Начал праздновать свой "Boxing Day" по кроссу в 5 миль до знака "Hollywood", после чего сделал 2000 приседаний и другие упражнения по ОФП, и завершил утро допинг-тестом от WADA. Проба оказалась положительной на ингредиент, который называется " высочайшее качество",
      – написал Пакьяо.

      Напомним, что соперника Пакьяо Эдриэна Бронера арестовали накануне Рождества когда он готовился к бою против филиппинца.

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      Теги: Спорт Допинг Бокс
      Источник: 24 Канал
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