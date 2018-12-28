Легендарный Мэнни Пакьяо провалил допинг-пробу
40-летний филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) проводит последние недели интенсивной подготовки к непростому поединку с американцем Эдриеном Бронером (33-3-1, 24 КО).
Сейчас ветеран тренируется в зале Фредди Роуча в Калифорнии. Однако Пакьяо провалил один из допинг-проб, о чем сам спортсмен сообщил в своем Twitter.
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Начал праздновать свой "Boxing Day" по кроссу в 5 миль до знака "Hollywood", после чего сделал 2000 приседаний и другие упражнения по ОФП, и завершил утро допинг-тестом от WADA. Проба оказалась положительной на ингредиент, который называется " высочайшее качество",
– написал Пакьяо.
Напомним, что соперника Пакьяо Эдриэна Бронера арестовали накануне Рождества когда он готовился к бою против филиппинца.
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