Легендарный ринг-анонсер Баффер рассказал, чего ожидает от поединка Далакяна с Тайеном

Самый узнаваемый голос в мире профессионального бокса Майкл Баффер сопровождает первую защиту титула чемпиона мира WBA Артемом Далакяном. Артем Далакян впервые будет защищать титул чемпиона WBA в бою против тайца Сиричая Тайена.

Уже в это воскресенье в Киеве украинец будет оборонять свой пояс от посягательств опытнейшего тайца Сиричая Тайена.

Это бой лучшего против лучшего. У претендента из Тайваня просто невероятный рекорд – 50 побед, 35 из которых нокаутом. Для Артема это, вероятно, самый серьезный соперник в карьере. Но это и должен делать настоящий чемпион – встречаться с лучшими бойцами дивизиона. Я жду классного поединка от этих двоих,

– прокомментировал легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.

На процедуре взвешивания Далакян оказался на 240 граммов легче соперника. Кроме 50-ти побед, у Тайена правда есть и три поражения, в отличие от непобедимого пока Артема. Что же касается взвешивания, то в лимит категории, а это 50 кг и 800 граммов, оба соперника вписались без очевидных трудностей. Далакян оказался всего на двести сорок граммов легче, что впрочем никак не повлияло на его уверенность в собственных силах

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Воскресный вечер бокса в Киеве, главным поединком которого собственно и станет чемпионский бой Артема Далакяна против Сиричая Тайена, начнется 17 июня в 18:00.