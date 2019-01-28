Легендарный российский боец Емельяненко может завершить карьеру после сокрушительного нокаута

Тренер легенды MMA Федора Емельяненко (38-6) Питер Тайсс рассказал, что россиянин вышел на бой с Райаном Бейдером (27-5), ощущая проблемы со здоровьем.

24 канал писал, что россиянин Емельяненко проиграл нокаутом Бейдеру за 35 секунд в рамках Bellator 214.

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В Федора травмированы плечо и колено. У него накопились проблемы со здоровьем. И за неделю до завершения собрания в Нидерландах он заболел. Думаю, Федор завершит карьеру,

– сказал Питер Тайсс.

Также после поединка Емельяненко не вышел на пресс-конференцию, а представитель команды бойца заявил, что россиянину наложили 9 швов.

Всего за карьеру Федор Емельяненко провел 45 боев. На его счету 38 побед, 6 поражений, 1 поединок не состоялся.

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