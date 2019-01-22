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      Легендарный спортсмен объявил о завершении футбольной карьеры

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      Болт объявил о завершении футбольной карьеры
      Болт объявил о завершении футбольной карьеры / irishmirror.ie

      Девятикратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира в беге Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры.

      Бывший ямайский спринтер заявил, что это был веселый опыт для него, сообщает Bleacher Report.

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      "Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось просто быть в команде, это должно было отличаться от легкой атлетики, и это было весело, пока я занимался этим", – сказал Болт.

      32-летний Болт провел несколько товарищеских матчей за "Сентрал Кост Маринерс" из Австралии, но не смог договориться с клубом о контракте, также, как и с мальтийской "Валеттой". До этого бывший легкоатлет тренировался вместе с дортмундской "Боруссией" и норвежским "Стремсгодсетом".

      Кто такой Усэйн Болт?9-кратный олимпийский чемпион, и 10-кратный чемпион мира. За свои умения спортсмен получил прозвище "Молния". Его называют самым быстрым человеком в мире. Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 сек) и 200 м (19,19 сек).

      Теги: Футбол Спорт легкая атлетика
      Источник: 24 Канал
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