Легендарный спортсмен объявил о завершении футбольной карьеры

Девятикратный олимпийский чемпион и десятикратный чемпион мира в беге Усэйн Болт объявил о завершении футбольной карьеры.

Бывший ямайский спринтер заявил, что это был веселый опыт для него, сообщает Bleacher Report.

Читайте также: Усэйн Болт теперь футболист: лучший бегун в истории забил первый гол – фото, видео

"Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось просто быть в команде, это должно было отличаться от легкой атлетики, и это было весело, пока я занимался этим", – сказал Болт.

32-летний Болт провел несколько товарищеских матчей за "Сентрал Кост Маринерс" из Австралии, но не смог договориться с клубом о контракте, также, как и с мальтийской "Валеттой". До этого бывший легкоатлет тренировался вместе с дортмундской "Боруссией" и норвежским "Стремсгодсетом".

Кто такой Усэйн Болт?9-кратный олимпийский чемпион, и 10-кратный чемпион мира. За свои умения спортсмен получил прозвище "Молния". Его называют самым быстрым человеком в мире. Ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 100 м (9,58 сек) и 200 м (19,19 сек).