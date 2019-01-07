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      Легендарный теннисист расплакался, рассказывая о погибшем тренере: трогательное видео

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      Роджер Федерер
      Роджер Федерер / Screenshot

      Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер расчувствовался во время интервью американскому каналу CNN, вспоминая о своем погибшем тренере Питере Картере. Он погиб во время сафари в 2002 году.

      Сначала, рассказывая о годах плодотворного сотрудничества, Федерер был довольно оживленным и много улыбался.

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      Однако когда журналистка спросила: "Как вы думаете, что бы он (Питер Картер – 24 канал) подумал о вашей карьере, увидев, что вы стали 20-кратным победителем турниров Большого шлема?" – теннисист опустил голову и заплакал.

      Извините. Надеюсь, он бы мной гордился. Думаю, он не хотел, чтобы я зря потратил свой талант. Думаю, его смерть в каком-то смысле стимулировала меня, и я начал упорно работать. Мы с Питером познакомились, когда он приехал играть клубный турнир в Базеле. Я тогда был маленький, а он был одним из звезд команды. В итоге мне повезло, и он начал со мной заниматься. Питер был очень важным человеком в моей жизни. Ведь именно его я должен благодарить за свою технику,
      – в конце концов сказал Федерер.

      Отметим, что Роджер Федерер является единственным в мире теннисистом, который выходил в полуфинал турниров Большого шлема 23 раза подряд. Всего сыграл 43 полуфинала. Также он является рекордсменом по количеству сыгранных финалов тех же "Больших" турниров: на его счету 30 финалов (20 из них оказались победными), 10 раз играл в них подряд (что также является рекордом). Сыграл в 11 финалах на Уимблдоне.

      19 февраля 2018 года Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира после выигрыша турнира ATP 500 в Роттердаме.

      Вообще, количество достижений Федерера можно перечислять долго. В честь теннисиста даже назвали астероид – "230975 Роджерфедерер".

      Теги: Спорт СМИ Теннис
      Источник: 24 Канал
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