Легендарный тренер по боксу рассказал, как его вытурили из сборной Украины: объяснений не было

10 января 60-летний Дмитрий Сосновский покинул тренерский мостик сборной Украины по боксу. Теперь уже экс-тренер "сине-желтых" рассказал подробности отставки.

Сосновский заявил, что для него стало неожиданным то, как все произошло.

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Неожиданным было то, как все произошло. Ведь я отчитался в Министерстве спорта и молодежи Украины, отчет приняли. Контракт с министерством у меня до 2020 года. И тут пришлось писать заявление на увольнение. Я об этом не жалею. Президент (Федерации бокса – Спорт24.) так решил, значит есть, как есть. Насколько мне известно, заявление уже подписал министр Игорь Жданов. То есть отставку приняли,

– рассказал Сосновский в интервью Leopolis.

Дмитрий Дмитриевич вспоминает, что к нему от имени Владимира Продивуса (президент Федерации бокса Украины) обратился исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун и сказал, что Продивус попросил написать заявление об увольнении. "Я набрал его, чтобы услышать подтверждение, но связи с ним не было. В конце концов написал заявление. Это было еще 27 ноября. Потом месяц я работал, меня вообще никто не трогал. И в двадцатых числах декабря я позвонил Пискуну и спросил, что мне делать, ведь заявление написано, а тренировочный сбор приближается. Через несколько дней он мне еще раз предложил написать заявление. И 27 декабря написал второе заявление – об увольнении с 9 января".

Экс-тренер заявил, что с президентом Продивусом так и не удалось связаться. "Первый вице-президент федерации Александр Павелец его много раз набирал – он также не брал трубку. Поскольку не мог связаться с президентом, я поставил в известность Александра Павельца. Но не хотел бы на этом акцентировать внимание. Получилось, как получилось".

Какое-то недоразумение я увидел еще на чемпионате Украины в Харькове (13-18 ноября – Спорт24.). Я пробовал начать разговор, но он на него не шел. Очевидно, решение уже было принято. Потому что Лоивский (винничанин Леонид Лоивский заменил Дмитрия Сосновского на посту главного тренера сборной – Спорт24) уже приехал на чемпионат Украины,

– рассказал Сосновский.

Также бывший тренер сборной заявил, что исполнительный директор ФБУ Пискун не объяснил причину. Сосновский убеждает, что Олимпийские игры в 2016 году, на которых украинские боксеры не завоевали медалей, не были провальными.

Конкретных объяснений не было, а они меня интересуют. Провальная Олимпиада 2016 года? По моему мнению, она не была провальной. Конечно, выступили далеко не так, как на Олимпиаде 2012 года. Но, считаю, и Николай Буценко, и Владимир Матвийчук, и Денис Солоненко в Рио реально заслуживали медали и свои поединки как минимум не проиграли. Сложнее ситуация была у Дмитрия Митрофанова: ему все-таки не удалось подойти к Играм в хорошей форме. У нас могла быть медаль на Олимпиаде. Поставлю такой вопрос. Александр Хижняк вообще не попал на Олимпийские игры, а через 9 месяцев стал чемпионом Европы, мира и лучшим боксером планеты. Он реально был одним из сильнейших. А Дмитрий Замотаев и Геворг Манукян были третьими на чемпионате мира 2015 года, а на Олимпиаду не попали даже. Есть много нюансов. Сейчас вообще есть много вопросов у самой АИВА и мы видим, что там происходит,

– резюмировал Дмитрий Дмитриевич.

Дмитрий Сосновский в течение 14-ти лет возглавлял национальную сборную Украины по боксу. Период его управления был самым успешным в истории украинского бокса. Команда дважды становилась лучшей в Европе (2008, 2017), один раз – лучшей в мире (2011), а на трех Олимпийских играх подопечные Дмитрия Дмитриевича выиграли семь медалей, в том числе пять на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Самого Дмитрия Сосновского Международная ассоциация бокса (AIBA) первым из украинских специалистов признала 2011 году лучшим тренером мира.

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