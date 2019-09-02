Легендарный украинский кобзарь Василий Жданкин погиб в ДТП

Легендарный украинский кобзарь Василий Жданкин вечером 2 сентября попал в жуткое ДТП на Тернопольщине. Певец умер в машине "скорой помощи".

Трагедия произошла в городе Кременец, где жил 61-летний кобзарь, пишут знакомые Жданкина в фейсбуке.

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По их словам, бард возвращался домой на скутере, когда его сбила машина.

2 сентября около 20 часов вечера, он, как оказалось, в последний раз выехал на скутере из родного дома. Легковая машина сбила его насмерть за каких-то несколько метров от дома. Авария случилась там, где казалось, не могла бы никогда произойти,

– пишет Михаил Маслий.

В кобзаря осталась жена Ирина, дети Кристина и Настя, внуки.

Чем известен Василий Жданкин?

Украинский бард, кобзарь, бандурист. Родился 23 мая 1958 года в станице Гурмай Краснодарского края на Кубани. Впоследствии переехал в Украину, где учился во Львовской консерватории и закончил дирижерский факультет Ровненского института культуры.



Осенью 1989 года на финальном концерте фестиваля "Червона Рута" впервые публично исполнил гимн "Ще не вмерла Украина". Его знали как владельца уникального голоса. Он пел в составе знаменитого львовского кабаре конца 80-х – начале 90-х годов "Не горюй!" вместе с Виктором Морозовым, Тарасом Чубаем, Стефком Оробцом.



С начала 90-х годов прошлого века концертировал как кобзарь не только по Украине, но и по всему миру.

Смотрите видео выступление Жданкина на фестивале "Червона рута", где он получил гран-при

Своими воспоминаниями о Жданкине делятся в соцсетях его коллеги и друзья. Среди них – режиссер Олесь Санин, музыкант и лидер группы "Тартак" Сашко Положинский, лидер группы "Плач Иеремии" Тараса Чубай и другие.

Редакция 24 канала также выражает соболезнования родным и близким Василия Жданкина.