Легендарный украинский вратарь оценил шансы "Динамо" в ответном матче против "Аякса"

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский оценил шансы киевского клуба в матче против "Аякса" в Лиге Чемпионов.

На своей странице в соцсети Facebook Шовковский намекнул на то, что киевляне все еще сохраняют шансы в противостоянии с "Аяксом".

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Кстати, относительно ответного матча "Динамо" – "Аякс", который состоится 28 августа. Если все тонкие нити паутины сплести воедино – они могут связать даже льва, – написал Шовковский.

Отметим, в Киеве "динамовцам" нужно будет забить минимум дважды и сохранить преимущество в два гола. В последнее время можно вспомнить противостояние, где отыгрывалось и не такое преимущество соперника. Поэтому шансы у киевлян остаются, хотя выйти в групповой этап Лиги Чемпионов будет трудно.

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