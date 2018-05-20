Легенду "Динамо" Олега Гусева с почестями проводили на пенсию

Матч против "Шахтера" стал для легенды "Динамо" последним в бело-синей футболке.

Впрочем прощаться с клубом, которому отдал почти полжизни, Гусев, похоже, не спешит.

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"Я не попрощался с Олегом. И не могу с ним расстаться. Если даже он решит завершить футбольную карьеру, он все равно останется в "Динамо". В качестве кого – это уже другой вопрос. Но он будет работать в "Динамо-Киев". Это наша легенда так же, как и Александр Шовковский", – прокомментировал президент ФК "Динамо" Игорь Суркис.

В компании Шовковского и еще одной легенды "Динамо" Блохина Гусев вошел в топ-3 гвардейцев за всю историю киевского клуба. Хавбек провел за бело-синих 443 матча и помог команде завоевать 13 трофеев.

К слову, "Ювентус" отпраздновал седьмое подряд Скудетто и провел легенду Джанлуиджи Буффона. Футболист после 17 лет в составе Старой Синьоры сыграл свой последний поединок в футболке команды.