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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Легенды бокса соберутся в Киеве

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Легенды бокса Владимир Кличко, Риддик Боу и Хасим Рахман
Легенды бокса Владимир Кличко, Риддик Боу и Хасим Рахман / Фото Юрия Нестеренко

56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), который состоится в Киеве с 30 сентября по 5 октября, станет настоящим слетом звезд.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что уже подтвердили свой приезд в Киев бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу, экс-чемпионы мира британцы Энтони Белью, Амир Хан и Назим Хамед, который в 2015 году был включен в Международный зал боксерской славы.

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Также на конгресс приедет целая плеяда выдающихся чемпионов прошлого: ганиец Азуми Нельсон, испанец Франциско Кастильехо, итальянец Нино Бенвенутто, которому в этом году исполнилось 80 лет. В столицу Украины прилетят четверо чемпионов из Мексики во главе с легендарным Хулио Сезар Чавесом, компанию которому составят Карлос Сарате, Пипин Куэвас и Умберто Гонсалес.

Всего на 56-й конгресс Всемирного боксерского совета прибудут около 700 участников из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и другие легендарные чемпионы.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

Теги: Новости спорта Виталий Кличко Бокс
Источник: 24 Канал
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