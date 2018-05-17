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Легенды "Реала" и "Ливерпуля" сыграют матч с "друзьями Шевченко" в Киеве

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Андрей Шевченко сыграет товарищеский матч во время Фестиваля Чемпионов в Киеве
Андрей Шевченко сыграет товарищеский матч во время Фестиваля Чемпионов в Киеве

Во время праздничных мероприятий к финалу Лиги Чемпионов в Киеве состоится Турнир чемпионов. В соревнованиях примут участие четыре команды – "Легенды "Ливерпуля", "Легенды "Реала", "Легенды Лиги чемпионов" и "Друзья Шевченко".

Турнир будет состоять из двух полуфинальных матчей, матча за третье место и финала, каждый из которых будет включать два тайма по 15 минут. Все это будет происходить в пятницу, 25 мая, в рамках проведения "Фестиваля чемпионов". Начало действа – в 16.00 часов.

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В перерывах между играми посетители "Фестиваля чемпионов" смогут взять автографы интервью у легендарных футболистов.

Стоит добавить, что тренировать "Друзей Шевченко" будут легендарные братья Виталий и Владимир Кличко.

Составы команд Турнира чемпионов:

"Легенды "Реала": Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер. Тренер: Эмилио Бутрагеньо.

"Легенды "Ливерпуля": Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макейтир, Луис Гарсия, Робби Фаулер. Тренер: Иан Раш.

"Друзья Шевченко": Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и два фристайлера. Тренеры: Виталий и Владимир Кличко.

"Легенды Лиги чемпионов: Витор Байя, Жозе Бозингва, Марсель Десайи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, юные чемпионы adidas. Тренер: Рууд Гуллит.

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Теги: Новости спорта Новости Киева Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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