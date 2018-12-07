Легионер "Динамо" считает дни, чтобы покинуть Украину
Бразильский вингер "Динамо" Витор Буэно, который летом пополнил ряды киевского клуба, уже не может дождаться отпуска на родине.
"Считаю дни, чтобы скорее вернуться в эту жару", – написал игрок в своем Instagram.
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В Украину 24-летний футболист перебрался летом, но с тех пор сыграл всего три матча за первую команду.
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Последний матч в году "Динамо" проведет завтра во Львове против "Карпат" в рамках 18-го тура Премьер-лиги, после чего игроки отправятся в длительный отпуск.
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Источник: 24 Канал
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