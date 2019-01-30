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      Легионер "Динамо" завершает переезд в Испанию

      26 Читати новину українською
      Пантич покинет Динамо
      Пантич покинет Динамо / dynamo.kiev.ua

      Сербский защитник "Динамо" Александар Пантич вскоре может покинуть киевский клуб. Футболист готовится вернуться в Испанию.

      26-летний футболист завершает переход в испанский "Кадис".

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      Клубу из второго по силе дивизиона Испании осталось уладить некоторые детали с документами, сообщает Eldesmarque.

      Уже сегодня, 30 января, 26-летний серб может принять участие в тренировке команды, которая в Сегунде располагается на 7-м месте.

      По предварительной информации, "Кадис" готов арендовать футболиста с последующим правом выкупа. В этом сезоне Пантич ни разу не попал в заявку "Динамо".

      Ранее серб уже выступал в Испании. В частности, защитник играл за "Вильярреал", "Кордову", "Эйбар" и "Алавес".

      В то же время "Динамо" рассчитывает приобрести нового центрального защитника, поскольку в команде только два игрока могут качественно закрыть эту позицию – Никита Бурда и Тамаш Кадар. Ожидается, что "Динамо" приобретет легионера.

      В сферу интересов столичного клуба ранее попал защитник бельгийского "Андерлехта" Огньен Враньеш.

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      Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
      Источник: 24 Канал
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