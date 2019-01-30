Легионер "Динамо" завершает переезд в Испанию

Сербский защитник "Динамо" Александар Пантич вскоре может покинуть киевский клуб. Футболист готовится вернуться в Испанию.

26-летний футболист завершает переход в испанский "Кадис".

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Клубу из второго по силе дивизиона Испании осталось уладить некоторые детали с документами, сообщает Eldesmarque.

Уже сегодня, 30 января, 26-летний серб может принять участие в тренировке команды, которая в Сегунде располагается на 7-м месте.

По предварительной информации, "Кадис" готов арендовать футболиста с последующим правом выкупа. В этом сезоне Пантич ни разу не попал в заявку "Динамо".

Ранее серб уже выступал в Испании. В частности, защитник играл за "Вильярреал", "Кордову", "Эйбар" и "Алавес".

В то же время "Динамо" рассчитывает приобрести нового центрального защитника, поскольку в команде только два игрока могут качественно закрыть эту позицию – Никита Бурда и Тамаш Кадар. Ожидается, что "Динамо" приобретет легионера.

В сферу интересов столичного клуба ранее попал защитник бельгийского "Андерлехта" Огньен Враньеш.

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