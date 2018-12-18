Легионер "Оболони": Когда ты маленький, не думаешь, кто твой тренер – мужчина или женщина

20-летний футболист "Оболонь-Бровар" Арамис Кузин, который родился в Канаде, его отец – украинец, мать – канадка, рассказал, что первым его тренером в футболе была женщина.

Из-за работы его родителей он вместе с семьей ездил в США, России, а в начале 2018-го форвард подписал контракт с "Оболонью-Бровар". Игрок рассказал, что тренер-женщина привила ему любовь к футболу.

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Ее звали Джоан Финни. Очень люблю и уважаю ее, она привила мне любовь к футболу, верила в меня всегда и давала мне творчески подходить к игре. Когда ты маленький, не думаешь, кто должен быть твоим тренером – мужчина или женщина. Главное, чтобы тренер прививал любовь к игре, учил и знал, как вести тренировочный процесс. Она делала это как и любой другой тренер. Если мы слушались – окей, если нет – давала хороший прогон. Она знала, как управлять нами. У нее не было проблем, чтобы держать нас в руках,

– сказал футболист в интервью Tribuna.com.

Вместе с тем, игрок рассказал, как к сексизму и гомофобии относятся в Америке.

Нет, историй с этими вопросами не было. Во-первых, в США практически никто никому не дарит цветы. Во-вторых, суеверия, связанные с гендерной или сексуальной ориентацией в нашем поколении там неприемлемы. Если ты гомофоб, тебя отстраняют от социума. Мы получаем это с детства. Эти вопросы начинают подниматься и в спорте – недавно футболист "Миннесоты" объявил, что он гей. Это нормально. Никто не делает из этого больших выводов. Это личная часть жизни человека,

– отметил Кузин.

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