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      Легионер "Зари" рассматривает предложения от двух клубов

      17 Читати новину українською
      Селас может покинуть Зарю
      Селас может покинуть Зарю / Footboom.com

      Вслед за Игорем Харатиным луганскую "Зарю" может покинуть еще один футболист. Бразильский легионер Силас готов сменить клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна.

      22-летний полузащитник выбирает между казахстанским "Кайратом" и венгерским "МОЛ ВиДи", сообщает Football.ua.

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      Бразилец заинтересован в переходе в другой клуб. Однако президент "Зари" Евгений Геллер не намерен расставаться с полузащитником, ведь обещал Юрию Вернидубу никого не продавать.

      Однако вероятность трансфера очень высока. На трансферном рынке стоимость Силаса составляет 700 тыс. евро.

      В первой части сезона Силас сыграл за "Зарю" в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

      Напомним, что Игорь Харатин покинул ряды луганской "Зари". Бывший футболист "Динамо" теперь будет выступать за венгерский "Ференцварош".

      Теги: Футбол Спорт ФК Заря Трансферы
      Источник: 24 Канал
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