Легионер "Зари" рассматривает предложения от двух клубов

Вслед за Игорем Харатиным луганскую "Зарю" может покинуть еще один футболист. Бразильский легионер Силас готов сменить клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна.

22-летний полузащитник выбирает между казахстанским "Кайратом" и венгерским "МОЛ ВиДи", сообщает Football.ua.

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Бразилец заинтересован в переходе в другой клуб. Однако президент "Зари" Евгений Геллер не намерен расставаться с полузащитником, ведь обещал Юрию Вернидубу никого не продавать.

Однако вероятность трансфера очень высока. На трансферном рынке стоимость Силаса составляет 700 тыс. евро.

В первой части сезона Силас сыграл за "Зарю" в 19 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что Игорь Харатин покинул ряды луганской "Зари". Бывший футболист "Динамо" теперь будет выступать за венгерский "Ференцварош".