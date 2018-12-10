Легионеры "Динамо" "засветились" с алкоголем и кальяном перед матчем Лиги Европы: видео

Легионеры "Динамо" громко отпраздновали победу над "Карпатами" (4:0) и завершение первой части украинской Премьер-лиги.

В социальных сетях появилось несколько видеороликов о том, как иностранные игроки киевлян отмечают успех. На видео были замечены Вербич, Кенджора, Кадар, Че Че и Сидиклей.

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Напомним, что в в четверг, 13 декабря, "Динамо" примет "Яблонец" в заключительном матче в году в рамках Лиги Европы.

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