Легионеры УПЛ трогательно поздравили Украину с Днем независимости стихотворением Лины Костенко

Игроки и тренеры украинской Премьер-лиги трогательно поздравили Украину с Днем независимости, прочитав по несколько слов из произведения Лины Костенко.

Участие в проекте FootballhНub приняли главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, наставник "Арсенал-Киев" Фабрицио Раванелли, футболисты "Динамо" Томаш Кендзера, Иосиф Пиварич и Беньямин Вербич, Максим Тейшейра с "Олимпика", Силас и Луис Филипе из "Зари", а также президент УПЛ Томас Гримм.

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Отметим, "Динамо" и "Шахтер" совместно приняли участие в акции, посвященной Дню независимости Украины, а "Олимпик" призвал фанатов одевать вышиванки на матч против "горняков".

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