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      Легко ли попасть в Верховную Раду обычным гражданам: исследование

      12 Читати новину українською

      В здание Верховной Рады могут попасть лишь избранные. а точнее – народные депутаты и их помощники. Для журналистов делают специальные карточки аккредитации, но пропускают только при наличии редакционного удостоверения. А для обычных украинцев доступ в здание Верховной Рады ограничен.

      Хотя на сайте парламента можно оставить запрос на посещение пленарного заседания.

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      Делать это нужно не позднее 5 рабочих дней до желаемой даты посещения. Чтобы попытаться попасть в парламент без журналистской аккредитации, как обычная украинка, журналистка 24 канала зарегистрировалась на сайте.

      Нашла необходимый раздел и удивилась. Ведь на пленарную неделю с 20 до 23 ноября вообще нельзя записаться. А на первые четыре пленарные дни декабря – лимит желающих исчерпан, поэтому на этом попытка попасть в парламент без карточки аккредитации провалилась.

      Почему так, объясняют в аппарате Верховной Рады.

      Количество посетителей определяется физической и технической возможностью одновременного пребывания лиц в соответствующем секторе гостевой ложи. И в настоящее время составляет 11 человек,
      – сказала сотрудница управления документального обеспечения аппарата ВР Наталья Ульянченко.

      В Верховную Раду также можно попасть на бесплатную экскурсию. Их проводят для школьников, студентов, госслужащих и зарубежных гостей. В парламенте уверяют – их количество за последние годы увеличилось.

      Впрочем, даже в самом парламенте могут возникнуть осложнения. Ведь внутри здание совсем не приспособлено для людей с инвалидностью и посетителей с маленькими детьми. Никаких пандусов и пеленальных комнат.

      Верховна Рада зсередини

      Верховная Рада изнутри

      Нардеп Виктория Пташник недавно во второй раз стала мамой. Она поделилась собственным опытом, когда приходила на голосование за Антикоррупционный суд, тогда ребенку было меньше месяца.

      У нас были такие нюансы, когда нам надо было сменить подгузник. Мы его меняли прямо в детской коляске. Тогда просили кабинет одного из работников аппарата Верховной Рады,
      – сказала народный депутат от "Самопомочи" Виктория Пташник.

      Совсем другая ситуация за границей. Например, в парламентах Шотландии, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии для слабовидящих всегда есть дежурная собака, которой разрешено находиться в сессионном зале в секторе для гостей. А посетителям с нарушениями слуха по предварительной договоренности предоставляют переводчика.

      Верховна Рада
      Верховная Рада

      Так, в парламент США можно попасть без каких-либо предварительных записей. И даже увидеть кабинеты конгрессменов. Руководитель программы Совет USAID Игорь Когут говорит: в украинском парламенте надо ввести информационный центр.

      Любой человек, попавший в столицу, мог бы подойти в специально построенное помещение, где можно посмотреть, кто его депутат, или его представитель в парламенте, какую фракцию он представляет,
      – ответил директор программы Совет USAID  Игорь Когут.

      Но и это в Верховной Раде появится не скоро. В первую очередь надо создать образовательный центр, где бы для учеников и студентов проводили различные квесты и интерактивные занятия на знание Конституции Украины, законодательства и парламента.

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      Ведь Верховная Рада – это не только место, где депутаты заседают, иногда ссорятся и договариваются про коррупционные схемы, это институция, которая должна работать для людей, обновляться и быть современной.

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Новости Киева
      Источник: 24 канал
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