Легко ли попасть в Верховную Раду обычным гражданам: исследование

В здание Верховной Рады могут попасть лишь избранные. а точнее – народные депутаты и их помощники. Для журналистов делают специальные карточки аккредитации, но пропускают только при наличии редакционного удостоверения. А для обычных украинцев доступ в здание Верховной Рады ограничен.

Хотя на сайте парламента можно оставить запрос на посещение пленарного заседания.

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Делать это нужно не позднее 5 рабочих дней до желаемой даты посещения. Чтобы попытаться попасть в парламент без журналистской аккредитации, как обычная украинка, журналистка 24 канала зарегистрировалась на сайте.

Нашла необходимый раздел и удивилась. Ведь на пленарную неделю с 20 до 23 ноября вообще нельзя записаться. А на первые четыре пленарные дни декабря – лимит желающих исчерпан, поэтому на этом попытка попасть в парламент без карточки аккредитации провалилась.

Почему так, объясняют в аппарате Верховной Рады.

Количество посетителей определяется физической и технической возможностью одновременного пребывания лиц в соответствующем секторе гостевой ложи. И в настоящее время составляет 11 человек,

– сказала сотрудница управления документального обеспечения аппарата ВР Наталья Ульянченко.

В Верховную Раду также можно попасть на бесплатную экскурсию. Их проводят для школьников, студентов, госслужащих и зарубежных гостей. В парламенте уверяют – их количество за последние годы увеличилось.

Впрочем, даже в самом парламенте могут возникнуть осложнения. Ведь внутри здание совсем не приспособлено для людей с инвалидностью и посетителей с маленькими детьми. Никаких пандусов и пеленальных комнат.

Верховная Рада изнутри

Нардеп Виктория Пташник недавно во второй раз стала мамой. Она поделилась собственным опытом, когда приходила на голосование за Антикоррупционный суд, тогда ребенку было меньше месяца.

У нас были такие нюансы, когда нам надо было сменить подгузник. Мы его меняли прямо в детской коляске. Тогда просили кабинет одного из работников аппарата Верховной Рады,

– сказала народный депутат от "Самопомочи" Виктория Пташник.

Совсем другая ситуация за границей. Например, в парламентах Шотландии, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии для слабовидящих всегда есть дежурная собака, которой разрешено находиться в сессионном зале в секторе для гостей. А посетителям с нарушениями слуха по предварительной договоренности предоставляют переводчика.



Верховная Рада

Так, в парламент США можно попасть без каких-либо предварительных записей. И даже увидеть кабинеты конгрессменов. Руководитель программы Совет USAID Игорь Когут говорит: в украинском парламенте надо ввести информационный центр.

Любой человек, попавший в столицу, мог бы подойти в специально построенное помещение, где можно посмотреть, кто его депутат, или его представитель в парламенте, какую фракцию он представляет,

– ответил директор программы Совет USAID Игорь Когут.

Но и это в Верховной Раде появится не скоро. В первую очередь надо создать образовательный центр, где бы для учеников и студентов проводили различные квесты и интерактивные занятия на знание Конституции Украины, законодательства и парламента.

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Ведь Верховная Рада – это не только место, где депутаты заседают, иногда ссорятся и договариваются про коррупционные схемы, это институция, которая должна работать для людей, обновляться и быть современной.