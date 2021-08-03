Авария произошла ночью 2 августа. Пострадавшего сразу отвезли в реанимацию, однако в тот же день он умер.

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Что известно о ДТП

Водитель Lada Granta влетел в велосипедиста на перекрестке улиц Карла Маркса и Счастливой.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом черепа и шеи. Вечером он умер.

Умерший проживал в селе Павловка Одесской области. Ему было примерно 45 лет.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Место, где произошло ДТП / данные с карты Google

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