В Одесской области легковушка насмерть сбила велосипедиста
3 августа 2021 , 14:14Читати новину українською
Источник:"Думская"
В Арцизе под Одессой водитель Lada Granta въехал в велосипедиста. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Вскоре он умер.
Авария произошла ночью 2 августа. Пострадавшего сразу отвезли в реанимацию, однако в тот же день он умер.
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Что известно о ДТП
- Водитель Lada Granta влетел в велосипедиста на перекрестке улиц Карла Маркса и Счастливой.
- Пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и шеи. Вечером он умер.
- Умерший проживал в селе Павловка Одесской области. Ему было примерно 45 лет.
- Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Место, где произошло ДТП / данные с карты Google
Последние ДТП с велосипедистами
- 1 августа под Одессой водитель сбил двух человек на велосипеде. От травм погибли двое мужчин: 27 и 19 лет.
- На Закарпатье 19 июля пограничник влетел в велосипедиста. В результате инцидента погиб 12-летний мальчик. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.