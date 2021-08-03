В Одесской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

3 августа 2021 , 14:14
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Источник:

"Думская"

В Арцизе под Одессой водитель Lada Granta въехал в велосипедиста. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Вскоре он умер.

Авария произошла ночью 2 августа. Пострадавшего сразу отвезли в реанимацию, однако в тот же день он умер.

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Что известно о ДТП

  • Водитель Lada Granta влетел в велосипедиста на перекрестке улиц Карла Маркса и Счастливой.
  • Пострадавшего госпитализировали с переломом черепа и шеи. Вечером он умер.
  • Умерший проживал в селе Павловка Одесской области. Ему было примерно 45 лет.
  • Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Место, где произошло ДТП / данные с карты Google

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Автор: Марта Кушка