Легковушка столкнулась с автобусом под Луцком: много погибших и пострадавших, в том числе дети

Под Луцком в селе Крупа на автотрассе Луцк – Дубно столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус, который ехал из Луцка в Тернополь. В результате водитель и двое пассажиров легковушки погибли, еще одного госпитализировали.

Как пишет местное "12 канал" со ссылкой на свидетелей, среди погибших – двое взрослых (59-летний и 28-летняя жители Луцка, умерли на месте) и один ребенок (7-летний сын лучанки, умер в "скорой").

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По информации полиции, пострадали в ДТП также и три пассажира автобуса (54-летняя жительница Луцка, 60-летний житель города Дубно на Ровенщине и 17-летняя жительница Луцкого района). Их всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования. Кроме того, госпитализировали еще одного пассажира иномарки – 5-летнего жителя Луцка. За рулем рейсового автобуса находился 55-житель Киверцовского района на Волыни.

В то же время очевидцы отмечают, что после столкновения с автобусом машина слетела в кювет и перевернулась. Полицейские, со своей стороны, предварительно установили, что водитель Volkswagen Caddy, выезжая на автодорогу Луцк – Дубно, не предоставил преимущество в движении, поэтому допустил столкновение с рейсовым автобусом "Эталон".

Под Луцком столкнулись легковушка и автобус: погибли двое взрослых и ребенок, есть много пострадавших

Происшествие случилось во второй половине дня 21 апреля. На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП. Кроме того, правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких человек.

Еще одна громкая авария произошла в начале апреля в Днепре. Здесь на проспекте Александра Поля водитель автомобиля КрАЗ с прицепом не справился с управлением, поскольку у него отказали тормоза. Вследствие этого грузовик столкнулся сразу с 8 авто: среди них – 1 автобус и микроавтобус.