Легковушка врезалась в бетоновоз на Львовщине: 5 пострадавших, в том числе девушка-подросток

Днем 3 августа во Львовской области на автодороге Червоноград – Броды возле села Поздимир Радеховского района произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen и бетоновоза КамАЗ. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и четыре пассажира первого автомобиля, в том числе и 14-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volkswagen, 27-летний житель Бугского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.

Отмечается, что в результате пострадали водитель и четыре пассажира легковушки, среди которых и 14 -летняя девочка, зато водитель грузовика не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы пострадавшим.

Продолжается установка обстоятельства происшествия и решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на Сумщине столкнулись два грузовика MAN, в результате чего водитель одной из них погиб.