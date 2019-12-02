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      Легковушка врезалась в маршрутку с людьми в Одесской области: много пострадавших

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      В Одесской области легковушка протаранила маршрутку: пострадали 8 человек / Пресс-служба Нацполиции в Одесской области

      В поселке Александровка, что в Овидиопольском районе Одесской области, маршрутка столкнулась с легковушкой Hyundai Sonata. Автобус ехал из Одессы в Черноморск. К счастью, в результате ДТП никто не погиб, правда пострадали 8 человек.

      Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, автомобиль двигался во встречном направлении. Управляла машиной женщина. А причиной столкновения стало то, что она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

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      В результате столкновения оп меньшей мере 8 человек получили травмы. О характере повреждений ничего не известно. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

      На месте работали полицейские. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ДТП.

      ДТП, маршрутка. легковушку, Одесса, Овидиополь, пострадавшие
      Место столкновения маршрутки и легковушки в Одесской области 

      Похожая ДТП недавно произошло в Днепре, однако здесь с маршруткой столкнулся грузовик. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили два человека.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Постраждалі Транспорт Полиция Аварии и ДТП Новости Одессы Новости Украины
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