Легковушка врезалась в маршрутку с людьми в Одесской области: много пострадавших
В поселке Александровка, что в Овидиопольском районе Одесской области, маршрутка столкнулась с легковушкой Hyundai Sonata. Автобус ехал из Одессы в Черноморск. К счастью, в результате ДТП никто не погиб, правда пострадали 8 человек.
Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, автомобиль двигался во встречном направлении. Управляла машиной женщина. А причиной столкновения стало то, что она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
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В результате столкновения оп меньшей мере 8 человек получили травмы. О характере повреждений ничего не известно. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте работали полицейские. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ДТП.
Место столкновения маршрутки и легковушки в Одесской области
Похожая ДТП недавно произошло в Днепре, однако здесь с маршруткой столкнулся грузовик. В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили два человека.
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