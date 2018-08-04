В Одесской области легковушка врезалась в отбойник: погиб ребенок, еще двое – в больнице

В Одесской области произошла смертельная авария на автодороге "Киев – Одесса". Автомобиль наехал на металлический отбойник, когда объезжал собаку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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ДТП произошло на 328 км автодороги "Киев – Одесса" возле села Троицкое Любашевского района с участием автомобиля "Хюндай Элантра" под управлением 36-летней женщины.

Водитель, выполняя маневр, а именно объезд собаки, которая выбежала на проезжую часть, не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник с правой стороны. В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 года рождения,

– сообщили в полиции.

Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевской больнице с различными степенями тяжести.



Фото с места ДТП