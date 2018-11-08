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      "Лейкерс" без Михайлюка одолели "Миннесоту", 9 очков Леня не помогли "Атланте" победить

      6 Читати новину українською
      Алексей Лень
      Алексей Лень

      Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорком".

      Лень провел на площадке 16 минут, за которые заработал 9 очков и сделал 5 подборов.

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      Правда, его "Атланта" проиграла "Нью-Йорку" 107:112. На данный момент "Атланта" занимает двенадцатое место в Восточной конференции НБА.

      В свою очередь, "Лос-Анджелес Лейкерс" на своем паркете удалось обыграть "Миннесоту" 114:110, однако калифорнийская команда действовала без украинца Святослава Михайлюка.

      Отметим, что "Озерные" пока слабо проводят сезон, занимая в западной конференции одиннадцатого место.

      "Атланта" – "Нью-Йорк" 107:112 (26:26, 29:26, 18:35, 34:25)

      "Лейкерс" – "Миннесота" 114:110 (30:32, 35:35, 21:21, 28:22)

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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