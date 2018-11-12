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      "Лейкерс" Михайлюка минимально победил "Атланту" Леня: видеообзор матча

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      "Лейкерс" победил "Атланту"
      "Лейкерс" победил "Атланту" / nba.com

      В рамках регулярного чемпионата НБА состоялся матч, в котором сошлись "Лейкерс" Святослава Михайлюка и "Атланта" Алексея Леня. Минимальную победу в этом противостоянии одержал именно "Лейкерс" – 107:106.

      Алексей Лень оформил дабл-дабл в матче против команды Святослава Михайлюка. Украинец провел на паркете 26:50 минут, за которые записал в свой актив 17 очков, сделал 11 подборов, 1 ассист, 1 перехват, 4 потери и 5 раз сфолил. Лень реализовал 8 из 16 бросков с игры, в том числе 1 из 4 трехочковых.

      Читайте также: Украинец Лень провел худший матч за "Атланту" в НБА

      Отметим, что Святослав Михайлюк так и не сыграл ни минуты в этом матче.

      Победный данк в этом противостоянии забил Леброн Джеймс. В последней атаке центровой "Лейкерс" Тайсон Чендлер заблокировал бросок Трея Янга, который мог принести победу "Хоукс".

      Видеообзор матча Лейкерс – Атланта

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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