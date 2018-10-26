"Лейкерс" Михайлюка победили "Денвер", украинец отметился эффектными бросками: видео матча

"Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступает украинец Святослав Михайлюк, принимали на собственной площадке "Денвер". Игра оказалась довольно напряженной, а украинский баскетболист получил игровое время.

Михайлюк не попал в стартовую пятерку "Лейкерс", но в игре провел более 12 минут. За это время он отметился 4 набранными очками. При этом два его метких броска оказались довольно эффектны (2:06 и 3: 13 минута в обзоре). Также он отдал одну результативную передачу на Макги.

Видео результативной передачи Михайлюка

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При этом результативность Михайлюка оказалась довольно низкой и он получил -2.

Сама игра оказалась довольно напряженной. Команды поочередно выходили вперед, а максимальный отрыв, в который ушла одна из команд, составил +8. Это уже произошло в четвертой четверти, и такое преимущество над соперниками имел "Денвер". Но не сумел удержать.

Стоит отметить, что в этом матче ЛеБрон Джеймс оформил трипл-дабл – он набрал 28 очков, сделал 11 передач и совершил 11 подборов.

Лейкерс – Денвер 121:114 (22:26, 36:31, 29:32, 34:25)

Видеообзор матча Лейкерс – Денвер