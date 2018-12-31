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      "Лейкерс" Михайлюка победили "Сакраменто", украинец сыграл 9 минут: видео

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      Михайлюк не набрал ни одного очка за Лейкерс
      Михайлюк не набрал ни одного очка за Лейкерс / USA Today

      Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялся ряд матчей. В частности, "Лейкерс" украинца Святослава Михайлюка сыграли против "Сакраменто".

      Лейкерс – Сакраменто 121:114 (37:31, 27:37, 28:28, 29:18)

      Читайте также: Лень набрал 12 очков и помог "Атланте" победить "Кливленд": видео

      "Лейкерс" Святослава Михайлюка победили "Сакраменто". Гости практически на протяжении всей игры были впереди и вели игру. Однако в последней четверти "Лейкерс" удалось не только выровнять игру, но выйти вперед.

      Хозяева паркета сравняли счет 110:110, а затем вырвались вперед на 7 очков. Гостям так и не удалось ликвидировать отставание, поэтому "Лейкерс" одержали победу.

      Украинец Михайлюк провел на паркете более 9 минут. Однако он не набрал ни одного очка и сделал один подбор.

       

       

      Отметим, что сегодня вечером "Атланта" Алексея Леня отправится в гости к "Индиане".

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      Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
      Источник: 24 Канал
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