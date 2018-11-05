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      "Лейкерс" Михайлюка потерпел очередное поражение в НБА: видео

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      "Лейкерс" уступили "Торонто"
      "Лейкерс" уступили "Торонто" / twitter LA Lakers

      "Лос-Анджелес Лейкерс" украинца Святослава Михайлюка проиграл очередной матч в НБА. На этот раз "озеряне" на собственной площадке уступили "Торонто".

      Хозяева полностью провалили первую четверть, когда за первую 12—минуту они проигрывали с разницей в 31 очко. "Торонто" удалось сделать рывок 2:26. Поэтому до конца матча "Лейкерс" только то и делали, что пытались сократить отставание. Но гости держали их на безопасном расстоянии в 20 очков. Поэтому наименьшая разница в счете была зафиксирована в конце игры, когда "Рэпторс" были впереди лишь на 10 очков.

      Лейкерс – Торонто 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20)

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      Михайлюк в этом матче получил более 9 минут. Однако за это время отметился 2 набранными очками и 3 передачами. Его результативность составила 7. Лучше украинца в этом матче сыграл лишь Харт с результативностью 11.

      Стоит отметить, что в "Торонто" трое игроков набрали дабл-дабл. Это Ибака, который к 34 очкам добавил 10 подборов (стоит отметить, что он лишь дважды не попал в игре – 15 из 17 с игры и 3 из 3 штрафных). А также Лаури, который набрал 21 очко и отдал 15 передач и Сиакам – 16 очков и 13 подборов.

      Стоит отметить, что "Лейкерс" пока вне зоны плей-офф в Западной конференции, в то время как "Торонто" возглавляет Восток.

      Видео моментов матча Лейкерс – Торонто

       

      Теги: Спорт NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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