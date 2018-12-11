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      "Лейкерс" минимально одолел "Майами", Михайлюк набрал 3 очка: видео

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      "Лейкерс" одолел "Майами"
      "Лейкерс" одолел "Майами" / twitter.com/lakers

      Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата с "Майами" (108:105).

      "Лейкерс" – "Майами" 108:105 (27:23, 28:35, 29:25, 24:22)

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      Главным сюжетом дня стала последняя встреча в регулярных чемпионатах ЛеБрона Джеймса с легендой "Майами" Дуэйном Уэйдом. Символично, что в заключительной атаке матча бывшие одноклубники "Хит" оказались друг напротив друга – при трехочковом преимуществе "Лейкерс" Джеймс не позволил Вейду реализовать спасительный бросок из-за дуги, затем после подбора в нападении у "Майами" появился еще один шанс перевести игру в овертайм, но Джастис Уинслоу также был неточным.

      Святослав Михайлюк после обновления личного рекорда в матче с "Мемфисом" в поединке с "Майами" сделал шаг назад. За 12 минут украинец набрал 3 очка (1 из 4 из игры), сделал 2 перехвата и завершил матч с худшим в команде показателем полезности "-18".

      "Лейкерс" занимает пятое место в Западной конференции. У "Майами" девятая позиция на Востоке.

      Видео обзор матча Лейкерс – Майами

       

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      Теги: Спорт NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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