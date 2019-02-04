"Лейкерс" может обменять украинца Михайлюка в другой клуб НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" заинтересованы в подписании центрового "Нью-Орлеана" Энтони Дэвиса. Однако для этого "озерянам" надо будет отдать кого-то из своих баскетболистов.

Среди претендентов, чтобы отправиться в Новый Орлеан, есть и украинец Святослав Михайлюк. Об этом пишет Шамс Чарания – журналист, который имеет немало инсайдов в НБА и пишет на эту тематику для The Athletic.

Sources with The Athletic's Pelicans reporter @WillGuillory: One player the Lakers have not placed in discussions with Pelicans for Anthony Davis (besides LeBron James): Kentavious Caldwell-Pope. — Shams Charania (@ShamsCharania) 2 лютого 2019 р.

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При этом отмечается, что "Лейкерс" готовы отдать любого из своих баскетболистов, кроме двух. Первый – это лидер команды ЛеБрон Джейс. Второй-это Кентавиус Колдуэлл-Поуп. Почему "Лейкерс" не может обменять второго? А у баскетболиста в контракте есть право заблокировать свой обмен.

Но стоит отметить, что самими обменом Михайлюка на Дэвиса дело не ограничилось. Украинец сейчас не слишком ценный игрок в НБА (в сравнении с центровым "Нью-Орлеана"). Поэтому "Лейкерс", в случае такого соглашения, придется добавить и другие активы - баскетболистов или свои пики будущих драфтов.

Следовательно, покинет ли Святослав Михайлюк "Лейкерс", станет известно уже 7 февраля, когда в НБА заканчивается период обменов.

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