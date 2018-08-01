"Лейкерс" представили форму, в которой будет играть Михайлюк и Леброн Джеймс
"Лейкерс" презентовали новую форму, в которой команда будет выступать в ближайшем сезоне.
В следующем баскетбольном году за "Лейкерс" будет играть украинский новичок Святослав Михайлюк, опытный разыгрывающий Рэджон Рондо и суперзвездный форвард Леброн Джеймс.
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Новая форма "Лейкерс" – это нечто среднее между классикой и прошлым сезоном. Отметим также отсутствие боковой полосы на майке в новом варианте формы по сравнению с прошлогодним.
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Источник: 24 Канал
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