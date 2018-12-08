"Лейкерс" прервал победную серию, Михайлюк набрал 6 очков: видео
Украинский баскетболист "Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в матче против "Сан-Антонио".
"Сан-Антонио" – "Лейкерс" 133:120 (32:36, 36:36, 21:27 44:21)
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"Лейкерс" на выезде уступил "Сан-Антонио" – 120:133. Определяющей стала заключительная четверть, в которой "озерники" проиграли со счетом 21:44. Гости потерпели поражение впервые за пять встреч.
За 11 минут, проведенных на паркете украинец Михайлюк набрал 6 очков, сделал 1 подбор, реализовал 2 из 3 трехочковых и допустил 1 фол.
Самым результативным игроком матча стал защитник победителей Демар Дерозан, набравший 36 очков. В составе "Лейкерс" дабл-даблом отметились Леброн Джеймс (35 очков и 11 результативных передач), Лонзо Болл (13 очков и 11 результативных передач) и Джавейл Макги (по 12 очков и подборов).
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Это 10 поражение "Лейкерс" в сезоне. Команда Михайлюка занимает 6 место в Западной конференции.
Видеообзор матча Сан-Антонио – Лейкерс
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