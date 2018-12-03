"Лейкерс" разгромил "Финикс": Михайлюк сыграл 7 минут

Украинский атакующий защитник баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Святослав Михайлюк принял участие в очередном поединке своей команды против в рамках регулярного чемпионата НБА.

"Лейкерс" разгромили "Финикс" (120:96), а украинский баскетболист провел на паркете 7:04 минут. За это время он не смог набрать ни одного очка, но сумел отличиться лишь 1 ассистом. Также Михайлюк не реализовал ни один трехочковый бросок.

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Отметим, что "озерные" с треском провалили стартовые шесть минут матча, отпустив гостей на 17 очков. Впрочем, уже во второй четверти ЛеБрон Джеймс и компания поставили аутсайдера Запада на место, закрыв первую половину рывком 21:6.

"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Финикс Санс" 120:96 (21:31, 40:15, 34:28, 25:22)

Видеообзор матча Лейкерс – Финикс

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