"Лейкерс" снова проиграли "Сан-Антонио", Михайлюк отметился промахом в матче: видео

"Лос-Анджелес Лейкерс" второй раз за неделю сыграли с "Сан-Антонио". Только на этот раз матчи состоялся на выезде. Хотя команда Святослава Михайлюка снова потерпела поражение.

Хотя начало встречи не предполагало, что "Лейкерс" терпят поражение. Они вышли вперед благодаря трехочковому, впоследствии в первой четверти их преимущество достигло 10 очков, а на перерыв они ушли при +7 – 29:36.

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Продолжили гости доминировать и во второй четверти. Особенно когда достигли преимущества в + 14. Но удержать его не сумели – 54: 60.

Третья четверть скорее напоминала качели. "Сан-Антонио" удалось сравнять счет, "Лейкерс" вскоре оторвался на 11 очков. А на перерыв перед последней четвертью команды ушли при минимальном преимуществе "Лейкерс" 87: 88.

В четвертой четверти хозяевам площадки впервые в матче удалось выйти вперед. А впоследствии свое преимущество "шпоры" не отпустили. В итоге 110: 106.

Сан-Антонио – Лейкерс 110:106 (29:36, 25:24, 33:38, 23:18)

Относительно Святослава Михайлюка, то он провел на паркете меньше двух минут. Все, чем отличился украинец – это неудачная попытка забросить трехочковый. Никаких набранных очков, передач или подборов. В итоге его результативность составила -3.

За "Лейкерс" в этом матче больше всего отрабатывал Джеймс Леброн , оформивший дабл-дабл – 35 набранных очков и 11 подборов. В то время как у "Сан-Антонио" сразу трое игроков набрали дабл-дабл – Демар Дерозан (30 очков, 12 подборов) , Руди Гей (16 очков, 10 подборов)и Пау Газоль (11 очков, 12 подборов).

Видео моментов матча "Лейкерс" – "Сан-Антонио"